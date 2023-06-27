Общество

Врач перечислила риски заразиться инфекциями желудочно-кишечного тракта в жару

Летний период - это время повышенного риска для заражения инфекциями желудочно-кишечного тракта. Этому способствуют жара, влажность и теплая среда в воздухе и воде, сказала глава отдела медицинской экспертизы ИНВИТРО Екатерина Терентьева.

По словам эксперта, наиболее частой причиной возникновения кишечных заболеваний в летний период является нарушение правил гигиены. Невымытые перед едой руки, хранение еды вне холодильника, питье воды из непроверенных водоемов, грязные фрукты и овощи - все это приводит к затяжной диарее и тошноте, пишет RuNews24.

Последние симптомы - это основа для опасного обезвоживания организма, которые в особо сложных случаях становятся показаниями для госпитализации. Другими признаками инфекции кишечника Терентьева обозначила отравление, высокую температуру, мигрень, слабость, озноб, боли в области живота, вздутие.

При этих симптомах необходимо обращение к врачу, который назначит верное лечение, уточнила терапевт и добавила, что членам семьи пациента требуется соблюдение строгих правил гигиены, а при необходимости и изоляция от больного.

Чаще всего страдают от кишечных инфекций дети в возрасте двух до восьми лет.