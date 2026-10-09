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Субботник и командные соревнования пройдут у Кузнецкого моста в Пскове

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Большой субботник с командными соревнованиями состоится 16 октября на территории под Кузнецким мостом в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Сбор участников назначен на 17.00. Для получения волонтерских часов необходимо зарегистрироваться на платформе Dobro.ru. Тем, кто хочет принять участие в соревновательной программе на скорость, смекалку и командную работу, нужно дополнительно заполнить форму, которую можно найти на официальном сайте молодежного центра.

Организаторы рекомендуют взять с собой многоразовые стаканы: на площадке будет работать точка с питьевой водой. После уборки и конкурсной программы участников ждет угощение.

По вопросам участия можно обратиться в сообщество Муниципального центра добровольчества Пскова.

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