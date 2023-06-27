Общество

Псковская молодежь может получить субсидию на реализацию социально значимой идеи

Псковский городской молодёжный центр приглашает принять участие в городском конкурсе молодёжных проектов «Есть идея», где участникам необходимо создать социально значимый проект, который можно будет реализовать в городе Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Целью конкурса является вовлечение псковской молодёжи в социальную практику, обеспечение развития общественной, творческой активности молодых людей, обладающих лидерскими навыками.

Конкурс проводится по пяти направлениям: добровольчество, патриотизм, профориентация, информационные технологии и организации досуга «трудных» подростков. По каждому из направлений можно получить грант до 100 тысяч рублей.

Срок подачи заявок - до 14 июля 2023 года включительно. Перед подачей заявки необходимо изучить положение.

Конкурс «Есть идея» проводится третий год подряд. За это время субсидию могли получить проекты, связанные с урбанистикой, патриотикой, добровольчеством, туризмом и экологией. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Росмолодёжи, или в сообществе Молодёжного центра Пскова.