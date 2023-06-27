Забыть нельзя, помнить

Традиционный автопробег «Дружба» вновь соединил Россию, Белоруссию, Германию, Швейцарию и Австрию. 22 июня на территории Брестской крепости прошли памятные мероприятия, приуроченные к началу Великой Отечественной войны, в которых приняла участие и делегация Псковской области.
Организаторы российского этапа автопробега рассказали Псковской Ленте Новостей о развитии культурных и дружеских связей, заключённых соглашениях с друзьями из Европы, посещении трагически известной Хатыни и необходимости сплочения общества.
Фотографии предоставлены организаторами мероприятия
Автопробег «Дружба 2023» по маршруту Санкт-Петербург - Псков - Минск - Брест организовала АНО СНО «Дружба народов, приграничное сотрудничество, развитие народной дипломатии и бизнеса». В этом году он был юбилейным.
«Мы устраиваем данный автопробег уже в пятый раз. До этого три раза ездили в Германию, тогда автопробег назывался "Санкт-Петербург — Берлин". В четвёртый раз отправились на Алтай. В современных реалиях длина маршрута уменьшилась, но мы всё же воссоединились с друзьями из немецкой организации "Дружба Глобал" - они приехали на памятные мероприятия в Брест», - рассказал организатор автопробега «Дружба 2023», депутат Собрания депутатов Печорского района Артур Евтеев.
Европейские участники приехали в составе одноимённого автопробега, их путь пролегал по маршруту Берлин - Брест. Присутствовали представители Германии, Швейцарии и Австрии.
А российская автоколонна днём 20 июня выехала из Санкт-Петербурга и ночью объединилась с делегацией из Пскова. В её состав вошли заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, координатор молодёжных парламентов Северо-Запада Юлия Лысова, председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании Екатерина Ломанова и ряд других членов объединения. Все вместе они выдвинулись в Минск для проведения встреч с белорусскими и европейскими друзьями и коллегами.
Уже 21 июня представители Молодёжного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь и Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов обменялись опытом и мнениями, поделились лучшими практиками и планами на дальнейшее взаимодействие.
22 июня в 5 утра участники автопробега уже были в Бресте на мероприятии, приуроченном к очередной годовщине начала Великой Отечественной войны. «Посетили реконструкцию этого события, встретились с друзьями из Европы, которые приехали в Белоруссию специально на это мероприятие», - поделился Артур Евтеев.
В этот день в Республике чтят память жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Реконструкторы воссоздали основные моменты обороны Брестской крепости, после чего все собравшиеся почтили память павших Республиканской минутой молчания и возложили цветы в Вечному огню.
Во второй половине дня российская делегация пообщалась с представителями молодёжных парламентов Брестской области - областным, городским и районным. «Коллеги поделились опытом коммуникации и взаимодействия Молодёжных парламентов в Брестской области и в Республике в целом. Также поделились друг с другом опытом работы в разных направлениях и, конечно же, обменялись контактами для дальнейшей совместной работы», - добавили в Молодёжном парламенте при Псковском областном Собрании.
После российские участники автопробега вернулись в Минск, а их друзья из Европы, которых прибыло более 50 человек, остались в Бресте.
23 июня российская делегация отправилась на обзорную экскурсию по Минску и посетила уничтоженную фашистами деревню Хатынь.
В этот же день состоялась встреча на тему «Сохранение исторической памяти – дело молодых. Безопасность союзного государства». Представители российской делегации говорили с белорусскими коллегами о влиянии европейского мира, о недопустимости переписывания истории и о том, что её надо защищать.
«И делать это мы можем, только сплотившись, объединив усилия, организацией общих мероприятий и пропагандой настоящих ценностей не только в рядах взрослых, но и детей, - считает Артур Евтеев. - Обменялись информацией о том, что и у них, и у нас в школьной программе есть отдельные уроки по истории Великой Отечественной войны. В Белоруссии это целенаправленные уроки, у нас — увеличенное количество часов по истории этого периода».
Автопробег «Дружба 2023» завершился 24 июня, когда 25 российских участников вернулись домой. Самому младшему из них исполнилось всего 6 лет. В целом мероприятие собрало свыше 150 человек из России, Белоруссии и Европы.
По словам Артура Евтеева, цели автопробега были достигнуты. «В рамках данного автопробега мы хотели, чтобы наша общественность, наши граждане помнили о том, что сделали нацисты, что это нельзя забывать. Мы хотели встретиться с друзьями, поговорить и понять, что наши дружественные взаимоотношения, именно между населением, сохраняются вне зависимости от того, что происходит в европейских правительствах, и какая санкционная политика ведется в отношении нашего государства», - заметил организатор российского автопробега.
Его европейские коллеги в ходе прошедших встреч подтвердили, что они выступают против введения санкций. «Они против всех войн, против того, что умирают дети. Они это говорили на встречах в Белоруссии, а также активно высказывают свою позицию в данных вопросах на митингах в своих городах», - поделился Артур Евтеев. Он уточнил, что друзья из Европы приехали в Белоруссию за тем, чтобы потом показать и рассказать, что именно произошло в Бресте, так как «вся история Белоруссии с уничтожением фашистами деревень, людей, разграблением в Европе не афишируется, никто об этом не знает». Организатор автопробега сообщил, что ряд поисковых систем блокируют достоверную информацию о сожженных белорусских деревнях, как и многие другие правдивые истории.
В рамках встреч в Белоруссии АНО СНО «Дружба народов, приграничное сотрудничество, развитие народной дипломатии и бизнеса» подписала с немецкой «Дружба Глобал» соглашение о сотрудничестве. Активисты из Германии готовы профинансировать высадку аллеи Дружбы в Псковской области, которая будет символизировать непрекращающуюся дружбу народов России, Европы, Белоруссии и дружественных государств СНГ. «Важно и то, было начато взаимодействие молодёжных парламентов из Псковской области, Брестской и Минска. Надеемся на длительное и плодотворное сотрудничество», - подвёл итоги автопробега Артур Евтеев.
В дальнейшем АНО СНО «Дружба народов, приграничное сотрудничество, развитие народной дипломатии и бизнеса» намерена наладить международные отношения и с другими государствами. В планах этого года - активное развитие взаимоотношений с городом Фес (Марокко). «Планируем развивать там русскую культуру, заниматься продвижением русского языка среди местных жителей, а также помогать гражданам Марокко приезжать в Россию на работу или обучение», - рассказал руководитель организации. Кроме того, есть наработки по развитию взаимоотношений с Индией, где также планируется продвигать русский язык и русскую культуру, привлекать индусов в Россию, а русских - в Индию.
Великая Отечественная война унесла жизни миллионов людей. Это страшная трагедия не только для народов России и Белоруссии, но и для всей цивилизации, в том числе для стран Европы. Важно сохранить историческую память, помнить и передавать правду из поколения в поколение, чтобы совершенные фашистами преступления никогда не повторились.
Ульяна Ловыгина