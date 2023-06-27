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Общество

Забыть нельзя, помнить

28.06.2023 11:18|ПсковКомментариев: 0

Традиционный автопробег «Дружба» вновь соединил Россию, Белоруссию, Германию, Швейцарию и Австрию. 22 июня на территории Брестской крепости прошли памятные мероприятия, приуроченные к началу Великой Отечественной войны, в которых приняла участие и делегация Псковской области.

Организаторы российского этапа автопробега рассказали Псковской Ленте Новостей о развитии культурных и дружеских связей, заключённых соглашениях с друзьями из Европы, посещении трагически известной Хатыни и необходимости сплочения общества.

 

Фотографии предоставлены организаторами мероприятия

Обмен опытом

Автопробег «Дружба 2023» по маршруту Санкт-Петербург - Псков - Минск - Брест организовала АНО СНО «Дружба народов, приграничное сотрудничество, развитие народной дипломатии и бизнеса». В этом году он был юбилейным.

«Мы устраиваем данный автопробег уже в пятый раз. До этого три раза ездили в Германию, тогда автопробег назывался "Санкт-Петербург — Берлин". В четвёртый раз отправились на Алтай. В современных реалиях длина маршрута уменьшилась, но мы всё же воссоединились с друзьями из немецкой организации "Дружба Глобал" - они приехали на памятные мероприятия в Брест», - рассказал организатор автопробега «Дружба 2023», депутат Собрания депутатов Печорского района Артур Евтеев.

Европейские участники приехали в составе одноимённого автопробега, их путь пролегал по маршруту Берлин - Брест. Присутствовали представители Германии, Швейцарии и Австрии.

А российская автоколонна днём 20 июня выехала из Санкт-Петербурга и ночью объединилась с делегацией из Пскова. В её состав вошли заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, координатор молодёжных парламентов Северо-Запада Юлия Лысова, председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании Екатерина Ломанова и ряд других членов объединения. Все вместе они выдвинулись в Минск для проведения встреч с белорусскими и европейскими друзьями и коллегами.

Уже 21 июня представители Молодёжного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь и Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов обменялись опытом и мнениями, поделились лучшими практиками и планами на дальнейшее взаимодействие.

«Молодёжный парламент при Национальном собрании был создан в 2022 году, поэтому им было важно услышать, как выстраивает свою работу Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. Мы рассказали про проекты, которые реализуются, про мероприятия, в которых принимаем участие, про наши акции, как формируется состав, какая структура. Также в завершение встречи обсудили общую историю, которую мы должны сохранять, передавать и защищать», - отметили представители псковской делегации.

Постоять в тишине

22 июня в 5 утра участники автопробега уже были в Бресте на мероприятии, приуроченном к очередной годовщине начала Великой Отечественной войны. «Посетили реконструкцию этого события, встретились с друзьями из Европы, которые приехали в Белоруссию специально на это мероприятие», - поделился Артур Евтеев.

В этот день в Республике чтят память жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Реконструкторы воссоздали основные моменты обороны Брестской крепости, после чего все собравшиеся почтили память павших Республиканской минутой молчания и возложили цветы в Вечному огню.

Брестская крепость подверглась вражеской бомбардировке ранним утром 22 июня 1941 года. На тот момент там находились не менее 7 тысяч советских воинов и члены их семей.

Во второй половине дня российская делегация пообщалась с представителями молодёжных парламентов Брестской области - областным, городским и районным. «Коллеги поделились опытом коммуникации и взаимодействия Молодёжных парламентов в Брестской области и в Республике в целом. Также поделились друг с другом опытом работы в разных направлениях и, конечно же, обменялись контактами для дальнейшей совместной работы», - добавили в Молодёжном парламенте при Псковском областном Собрании.

После российские участники автопробега вернулись в Минск, а их друзья из Европы, которых прибыло более 50 человек, остались в Бресте.

23 июня российская делегация отправилась на обзорную экскурсию по Минску и посетила уничтоженную фашистами деревню Хатынь.

«Мы возложили цветы к мемориалу, постояли в тишине. Ощутили всю трагичность этого монумента и действий нацистов, которые сожгли в Белоруссии колоссальное количество деревень. Огромное количество людей были убиты ни за что», - подчеркнул Артур Евтеев.
22 марта 1943 года белорусскую деревню Хатынь вместе с жителями уничтожил карательный отряд. Это была месть за убийство нескольких немецких военнослужащих окрестными партизанами. 149 жителей Хатыни, из них 75 детей в возрасте до 16-ти лет, были сожжены заживо или расстреляны за возможное оказание жителями деревни помощи этим партизанам. Впоследствии та же участь постигла еще 185 деревень.
На месте Хатыни остались только 26 обгоревших печных труб. Их венчают ровно столько же колоколов, которые печально звонят каждые 30 секунд.

В этот же день состоялась встреча на тему «Сохранение исторической памяти – дело молодых. Безопасность союзного государства». Представители российской делегации говорили с белорусскими коллегами о влиянии европейского мира, о недопустимости переписывания истории и о том, что её надо защищать.

«И делать это мы можем, только сплотившись, объединив усилия, организацией общих мероприятий и пропагандой настоящих ценностей не только в рядах взрослых, но и детей, - считает Артур Евтеев. - Обменялись информацией о том, что и у них, и у нас в школьной программе есть отдельные уроки по истории Великой Отечественной войны. В Белоруссии это целенаправленные уроки, у нас — увеличенное количество часов по истории этого периода».

Непрекращающаяся дружба

Автопробег «Дружба 2023» завершился 24 июня, когда 25 российских участников вернулись домой. Самому младшему из них исполнилось всего 6 лет. В целом мероприятие собрало свыше 150 человек из России, Белоруссии и Европы.

По словам Артура Евтеева, цели автопробега были достигнуты. «В рамках данного автопробега мы хотели, чтобы наша общественность, наши граждане помнили о том, что сделали нацисты, что это нельзя забывать. Мы хотели встретиться с друзьями, поговорить и понять, что наши дружественные взаимоотношения, именно между населением, сохраняются вне зависимости от того, что происходит в европейских правительствах, и какая санкционная политика ведется в отношении нашего государства», - заметил организатор российского автопробега.

Его европейские коллеги в ходе прошедших встреч подтвердили, что они выступают против введения санкций. «Они против всех войн, против того, что умирают дети. Они это говорили на встречах в Белоруссии, а также активно высказывают свою позицию в данных вопросах на митингах в своих городах», - поделился Артур Евтеев. Он уточнил, что друзья из Европы приехали в Белоруссию за тем, чтобы потом показать и рассказать, что именно произошло в Бресте, так как «вся история Белоруссии с уничтожением фашистами деревень, людей, разграблением в Европе не афишируется, никто об этом не знает». Организатор автопробега сообщил, что ряд поисковых систем блокируют достоверную информацию о сожженных белорусских деревнях, как и многие другие правдивые истории.

В рамках встреч в Белоруссии АНО СНО «Дружба народов, приграничное сотрудничество, развитие народной дипломатии и бизнеса» подписала с немецкой «Дружба Глобал» соглашение о сотрудничестве. Активисты из Германии готовы профинансировать высадку аллеи Дружбы в Псковской области, которая будет символизировать непрекращающуюся дружбу народов России, Европы, Белоруссии и дружественных государств СНГ. «Важно и то, было начато взаимодействие молодёжных парламентов из Псковской области, Брестской и Минска. Надеемся на длительное и плодотворное сотрудничество», - подвёл итоги автопробега Артур Евтеев.

В дальнейшем АНО СНО «Дружба народов, приграничное сотрудничество, развитие народной дипломатии и бизнеса» намерена наладить международные отношения и с другими государствами. В планах этого года - активное развитие взаимоотношений с городом Фес (Марокко). «Планируем развивать там русскую культуру, заниматься продвижением русского языка среди местных жителей, а также помогать гражданам Марокко приезжать в Россию на работу или обучение», - рассказал руководитель организации. Кроме того, есть наработки по развитию взаимоотношений с Индией, где также планируется продвигать русский язык и русскую культуру, привлекать индусов в Россию, а русских - в Индию.

Великая Отечественная война унесла жизни миллионов людей. Это страшная трагедия не только для народов России и Белоруссии, но и для всей цивилизации, в том числе для стран Европы. Важно сохранить историческую память, помнить и передавать правду из поколения в поколение, чтобы совершенные фашистами преступления никогда не повторились.

Ульяна Ловыгина

Теги: #Европа #Белоруссия #память #Великая Отечественная война #Россия #автопробег
Источник: Псковская Лента Новостей
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