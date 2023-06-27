Общество

Военный комиссариат Псковской области доукомплектовали новой оргтехникой

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 27 июня, посетил военный комиссариат Псковской области. При поддержке правительства региона ведомство доукомплектовано новой оргтехникой. Всего на эти цели выделено более 2 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Как и обсуждали раньше, приобретена необходимая оргтехника. Теперь распределяйте ее по военным комиссариатам», — сообщил Михаил Ведерников, обращаясь к военному комиссару Псковской области Сергею Судакову и сотрудникам комиссариата. В партии поставленного оборудования — компьютеры, ноутбуки, принтеры и многофункциональные устройства, другая оргтехника и расходные материалы.

«Это большое подспорье для специалистов. Мы работаем преимущественно на старой технике, а новая значительно повысит эффективность, скорость и продуктивность, будет совсем другое качество отработки документов», — отметил Сергей Судаков и поблагодарил губернатора региона за поддержку.

В ходе неформального общения Михаил Ведерников обсудил с сотрудниками военного комиссариата вопросы организации работы по призыву на срочную военную службу, устройству на военную службу по контракту, а также вопросы стимулирования военно-учетных специалистов, которые показывают наилучшие результаты в работе.