Общество

«Единая Россия» обеспечит ужесточение ответственности за действия «черных» коллекторов

«Единая Россия» обеспечит ужесточение ответственности за действия «черных» коллекторов.

В Уголовном кодексе появится новая статья - незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, сообщается в официальном Telegram-канале партии.

«Мы объявляем "чёрных" коллекторов вне закона, а их методы работы будут квалифицированы как противоправные и общественно опасные. Вводятся жёсткие санкции не только в виде крупных штрафов, но и реальных сроков лишения свободы. До пяти лет последует уже в случае угроз гражданам, даже если такие угрозы по факту не реализованы. В случае вреда здоровью или жизни граждан, если их репутации и имуществу нанесён реальный ущерб, максимальное наказание составит до 10 лет лишения свободы», - отметил первый зампред комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.