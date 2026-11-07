8-летняя великолучанка выиграла всероссийский конкурс красоты

Ученица великолукской кадетской школы, 8-летняя Мирослава Иванова одержала триумфальную победу на Всероссийском детском конкурсе красоты «Юная мисс и мистер Россия 2026», финал которого состоялся в Ярославле.

Фото: Luki.ru

Юная модель завоевала наивысшую награду проекта — Гран-при — и привезла домой главную корону.

Путь к пьедесталу потребовал колоссальной выдержки и многочасовых тренировок. Девочке предстояло пройти череду сложных конкурсных этапов, с каждым из которых она справилась безупречно.

«Подготовка была по-настоящему долгой и сложной. Мы репетировали каждый шаг, отрабатывали творческие номера. Но закалка кадетской школы помогла дочке собраться: Мирослава ни разу не пожаловалась на усталость и преодолела все испытания с невероятным достоинством», — поделилась мама победительницы.

В финале юная великолучанка не оставила соперницам шансов. Выступление Мирославы Ивановой очаровало членов жюри гармоничным сочетанием природной красоты, отточенной грации и взрослой сценической харизмы.

Заслуженная награда открыла перед юной великолучанкой новые горизонты: в следующем году юная красавица представит родной город и всю Россию на престижном международном конкурсе.