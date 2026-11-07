Пушкиногорский ТОС «Гарино» получил финансирование двух проектов по итогам конкурса

️Активи️сты ТОС «Гарино», названного в честь населенного пункта, впервые в этом году подали заявки на участие в региональном конкурсе проектов и сразу получили финансирование на реализацию двух проектов: «Второй шанс» и «Светлячок». Об этом сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Как отметила глава округа, победа стала возможна благодаря неравнодушию семьи Коробейниковых: супруги Михаил и Валентина, видя, как другие территории района активно пользуются инструментами ТОС, выступили с инициативой его создания в деревне Гарино, убедили своих земляков и подготовили совместно с администрацией округа заявочную документацию на участие в конкурсе.

В результате в деревне Гарино проявилась современная закрытая контейнерная площадка и 15 фонарей освещения на общую сумму более 600 тысяч рублей. К решению вопросов благоустройства подключились и местные жители, которые принимают участие в проведении субботников и общих совместных мероприятий.