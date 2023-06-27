Общество

Военно-патриотические смены скоро стартуют в трех псковских детских лагерях

Военно-патриотические смены «Время героев» скоро стартуют на базе детских оздоровительных лагерей «Дружба», «Ленок» и «Чайка» в Псковской области, смены предназначены для подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Основная задача смен «Время героев» — проведение учебно-тренировочных теоретических и практических занятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, формирование знаний и умений в области военно-спортивной и морально-психологической подготовки.

В рамках смен молодежь будет осваивать основы национальной безопасности РФ, огневой, тактической, инженерной подготовки, тактической медицины, организации связи, а закрепит результаты на военно-спортивных играх.

Также ребята и девушки будут участвовать в днях воинской славы и «уроках мужества», общаться с ветеранами Великой Отечественной войны, изучать историю России на примерах подвигов советских и российских солдат и офицеров, добровольцев и волонтеров.

Заранее записаться на получение путёвки можно через сайт. Путевки на данные смены полностью финансируются за счет средств федерального бюджета. Подробнее о сменах можно узнать по ссылке.