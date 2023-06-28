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Общество

Псковскому госпиталю 76-й дивизии ВДВ передали очередную партию медтехники

28.06.2023 15:43|Псков

Псковскому госпиталю 76-й дивизии ВДВ передали очередную партию медтехники. Оборудование для реабилитации раненых передал депутат городской Думы от парии «Единая Россия» Денис Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии. 

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

В военном госпитале 76-й дивизии ВДВ депутат Псковской городской Думы Денис Иванов частый гость. Он уже в третий раз передает военным медикам необходимое для реабилитации раненых оборудование.

В этот раз депутат передал в госпиталь мобильный электрокардиограф и набор для врач-оториноларинголога. К концу месяца ожидается допоставка комплектующих и эхосинускоп, которые тоже будут переданы военным медикам.

«Сейчас нельзя оставаться в стороне от происходящего, и нормальная человеческая позиция – это помогать! Поэтому мне хочется и самому помогать тем, кто в этом нуждается, и кто это действительно заслужил, выполняя свой воинский долг, долг защитника Отечества. Давайте все объединяться в этом направлении и просто помогать, помогать, как можем!» – призвал Денис Иванов.

Благодаря Денису Иванову в псковском госпитале уже есть электромиограф, предназначенный для выявления нарушений в работе спинного мозга, а также помощи в оценке состояния периферической нервной системы и мышц. Кроме того, в госпиталь были переданы аппараты «МАГНИТ – Мед ТеКо» и «Мед ТеКо», которые предназначены для активизации кровообращения, обменных процессов, стимуляции мышечной системы и для лечебного воздействия электрическим полем и током в широком диапазоне частот (от постоянного до 10000 Гц). Еще был передан аппарат комбинированного воздействия переменным неоднородным магнитным полем и широкополосным виброакустическим сигналом «МАГОФОН-01».

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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