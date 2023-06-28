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Общество

Крупная партия сыра из Молдовы не прошла на контроль на границе РФ в Псковской области

29.06.2023 21:40|ПсковКомментариев: 0

Перевозимая из Республики Молдова крупная партия сыра твёрдых сортов не прошла ветеринарный контроль на государственной границе России в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-латвийской границе в пункте пропуска «Бурачки» инспектор ведомства при ветеринарном контроле ввозимой партии твёрдого сыра из Республики Молдова в адрес производственной фирмы Московской области установил нарушение указания Россельхознадзора.

Было установлено, что ветеринарное свидетельство на поставляемую продукцию, выданное Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова, не соответствовало образцу формы ветеринарного свидетельства, утвержденному ранее приказом от 8 февраля 2023 года №57 «Об утверждении Положения об установлении норм ветеринарно-санитарной сертификации товаров, подлежащих государственному ветеринарному контролю», используемому для ввоза продукции в РФ с 14 июня 2023 года.

Ввоз 18,2 тонны сыра на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате груза.

Теги: #Россельхознадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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