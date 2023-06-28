Общество

Делегация псковских профсоюзов посетила Беларусь с рабочим визитом

Делегация псковских профсоюзов в составе председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова, сотрудников аппарата и председателей областных отраслевых профсоюзных организаций посетила Беларусь с рабочим визитом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В ходе рабочей поездки делегация посетила мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», где участники возложили цветы к мемориалу.

«Здесь все пронизано особой энергией тех трагических героических событий начала Великой Отечественной войны. Невозможно остаться безучастным посетив Брестскую крепость. Сегодня мы отдали дань памяти всем защитникам Брестской крепости, всем, кто стоял до конца и не пускал врага на родную землю», - рассказал председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов о поездке.