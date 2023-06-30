Общество

Акции стартовали в фирменном магазине «Прасковья Молочкова» в Пскове

Акция на масло стартовала в фирменном магазине «Прасковья Молочкова» в Пскове. Сниженные цены будут действительны до конца июля.

Фото: Прасковья Молочкова / «ВКонтакте»

Псковичи могут приобрести дешевле молоко «Прасковья Молочкова» 2,5% по цене 64 рубля, кефир 2,5% цене 77 рублей, масло 72,5% по цене 111 рублей, творог 5% (контейнер 0,3кг) по цене 120,50 рублей.

А также сметану 20% (стакан 0,3) стакан, майонез 51% (ведро 0,9 кг), сыры мягкие в ассортименте, пасты творожные сладкие и соленые йогурты.

Фирменный магазин «Прасковья Молочкова» в Пскове расположен по адресу: улица Коммунальная, 57А, корпус 6.

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