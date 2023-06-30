Общество

Курсанты стали наставниками на смене «Мы – патриоты» в великолукском «Космосе»

Тематическая смена «Мы – патриоты» для более чем 100 детей, нуждающихся в социальной поддержке, завершилась в сосновом бору в оздоровительном детском лагере «Космос» на берегу озера Урицкое в Великолукском районе. Наставниками для детей на смене стали курсанты Псковского филиала университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Курсанты Аида Алибекова, Виктория Олейникова, Илья Стратонов, Станислав Поляков и Михаил Ермохин стали наставниками для школьников, многие из которых из неблагополучных семей, состоящих на учете комиссии по делам несовершеннолетних.

В течение смены, которая проходила с 5 по 28 июня, курсанты старались заинтересовать ребят спортивными и творческими мероприятиями, которые делают отдых активным, увлекательным и запоминающимся, рассказали в вузе.

«Смена "Мы – патриоты" создана с целью предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Очень надеемся, что в решении этой задачи есть вклад и курсантов Псковского филиала университета, которые ежегодно на безвозмездной основе готовы работать с детьми, организовывая для них множество игр, состязаний и тематических бесед, благодаря которым ребята приобщаются к здоровому образу жизни и учатся быть ответственными и дисциплинированными», – отметил врио заместителя начальника Псковского филиала университета ФСИН России Роман Иваняков.