Общество

Иномарка новгородца отправилась в Псков за долги по алиментам

В Великом Новгороде судебные приставы передали псковичке автомобиль местного жителя — в счет погашения задолженности по алиментам, сообщает портал «53 новости» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по региону.

По данным издания, осенью 2022 года псковские судебные приставы обратились к новгородским коллегам за помощью: было необходимо взыскать средства с гражданина на содержание несовершеннолетнего ребёнка. На тот момент мужчина задолжал по алиментам около 400 тысяч рублей.

Сотрудники новгородского УФССП установили, что у должника есть машина. Она была арестована и отправлена на реализацию, но в ходе торгов и даже после снижения стоимости машины продать ее не удалось. После этого, в соответствие с законодательством, судебные приставы предложили жительнице Пскова забрать Citroen в счет погашения долга по алиментам. Женщина согласилась, и автомобиль на эвакуаторе отправился в Псков. Таким образом, задолженность новгородца на содержание ребёнка была погашена.