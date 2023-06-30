Общество

В Псковской экологической библиотеке прошел музыкальный «квартирник»

В Псковской детской экологической библиотеке «Радуга» на улице Новоселов прошел «квартирник» «Лето. Музыка. Книги». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской библиотеке, это была неформальная встреча читателей, объединенных любовью к творчеству.

«Желающих принять в ней участие оказалось так много, что зрители стояли в дверях, толпились в прихожей, а те, кому не хватило места в помещении библиотеки, собрались на улице, возле окон.

Поскольку в таком формате «Радуга» собирает своих читателей уже во второй раз, у многих артистов, которые отважились выступить на библиотечных подмостках, уже появились преданные фанаты.

Библиотечный квартирник на Новоселов открылся выступлением группы «Четыре грамма» творческого клуба «Феникс». Ребята исполнили каверы на хиты Земфиры, Ёлки, групп «Кино» и «Расмус», а также песни собственного сочинения. Дуэт «Старая лавка» в свою очередь исполнил каверы на хиты группы «Король и шут». Карина Мамедова и дуэт «Арев» продолжили музыкальную часть встречи.

За поэтическую часть встречи отвечали молодой креативный сотрудник библиотеки «Радуга» Алиса Сергеева и юная поэтесса София Благовещенская, а также руководитель «Клуба не очень анонимных поэтов» Алена Любина и член этого творческого объединения Катя Катеева», - рассказали в городской библиотеке.