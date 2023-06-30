Общество

Статую княгини Ольги установят в аэропорту Пскова

В носящем имя святой равноапостольной княгини Ольги аэропорту Пскова установят ее статую. Об этом сегодня заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе общения с помощником президента России Игорем Левитиным.

«Сегодня работаем с помощником президента Игорем Левитиным и председателем комитета Госдумы по транспорту Евгением Москвичевым. Игорь Евгеньевич с самого начала помогает нам с развитием авиаперевозок. Благодаря его поддержке и помощи «Новапорта» мы решили основные финансовые проблемы, а теперь – занимаемся обновлением и модернизацией аэропорта», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, в ближайших планах ремонт рулёжек и реконструкция привокзальной площади. Уже разработан проект, который прошел госэкспертизу. Цена – 300 млн.рублей.

«Помощник президента РФ выразил готовность поддержать нас в вопросе выделения финансирования. Также Игорь Евгеньевич отметил, что здесь не хватает статуи княгини Ольги, чьё имя носит аэропорт. Полностью согласен. Сделаем», - пообещал губернатор Псковской области.