Общество

День ветерана боевых действий отмечается 1 июля

1 июля отмечают неофициальный, но очень важный по смыслу праздник — День ветерана боевых действий. Торжество посвящено всем бойцам, которые когда-либо вставали на защиту Родины и принимали участие в сражениях, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Российского военно-исторического общества.

Сообщества ветеранов уже давно продвигали идею создания общего праздника для всех участников боевых действий. Главным инициатором выступало всероссийское общество «Боевое братство», идею активно поддержали и «Офицеры России». В 2009 году праздник отметили в первый раз.

Главной традицией празднования остаются встречи ветеранов. Важнейшим ритуалом остается возложение цветов к памятникам павшим. Тысячи людей несут цветы к Поклонной горе в Москве и другим мемориалам по всей стране.