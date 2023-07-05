Общество

«Псковский электромашиностроительный завод» ищет токарей и инженеров

Акционерное общество «Псковский электромашиностроительный завод» ищет сотрудников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.

АО «Псковский электромашиностроительный завод» специализируется на разработках и серийном изготовлении электрических машин постоянного и переменного тока и аппаратов для различных отраслей промышленности, в том числе для железнодорожного и городского транспорта, станкостроения, судостроения, автомобильной промышленности и военной техники.

Предприятию требуются:

Работодатель предлагает гарантии и льготы:

официальное трудоустройство,

медицинское обеспечение,

оплата питания сотрудников.

По вопросам трудоустройства можно обращаться в отдел кадров: (8112) 700-650 (начальник отдела кадров — Мария Коробчук), а также в приемную председателя правления: (8112) 700-690.