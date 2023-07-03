Общество

Блогеров предложили наказывать за рекламу товаров из недружественных стран

Российских блогеров предложили штрафовать на сумму до 3 миллионов рублей за размещение рекламы товаров и услуг из недружественных стран, за систематическое нарушение запрета предлагается вносить их в реестр иноагентов, с такой инициативой выступила Ассоциация развития бизнес-патриотизма «АВАНТИ».

Соответствующие обращения ассоциации направлены на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, уточняет РИА Новости.

«Учитывая рост влияния блогеров-инфлюенсеров на взгляды и предпочтения интернет-аудитории, в том числе за счет демонстрации прямой и скрытой рекламы, прошу вас оценить целесообразность введения запрета блогерам на рекламу товаров и услуг из недружественных стран в социальных сетях, видеохостингах и мессенджерах», - говорится в обращении «АВАНТИ» на имя Мишустина за подписью президента ассоциации Рахмана Янсукова.

При этом ответственность за невыполнение данных мер «должна быть соразмерна рекламе запрещенных товаров и составлять, согласно части 7 статьи 14.3. КоАП РФ, от 500 тысяч до 3 миллионов рублей», полагают в «АВАНТИ». «В случае систематического нарушения законодательства предлагается рассмотреть возможность внесения данных физических лиц в реестр иностранных агентов», - отмечают в ассоциации.

В «АВАНТИ» подчеркивают, что в текущих геополитических условиях одной из главных задач России является сохранение экономической независимости. Сделать это без развития собственного конкурентного производства, основанного на высокотехнологической базе, невозможно. В то же время, «в современном мире наравне с умением производить качественную продукцию ключевым фактором ее конкурентоспособности выступает владение механизмом продаж, ведь как известно, реклама - это двигатель торговли», говорится в обращении.

Так, зачастую более высокая по качественным характеристикам и дешевая отечественная продукция остается в тени зарубежных аналогов из-за насыщенности рекламных потоков, призывающих к приобретению импорта, отмечает Янсуков. «Очевидно, что у многих крупных зарубежных холдингов есть больше возможностей для выкупа эфирного времени или рекламных площадей как в традиционных СМИ, так у блогеров-миллионников, являющихся лидерами общественного мнения, так называемыми инфлюенсерами. Особый цинизм данная ситуация приобретает в части рекламы товаров, произведенных в недружественных странах», - полагают в ассоциации.