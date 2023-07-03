Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
обучение в Псковском медколледже
Счастливое материнство
Топ уютных летних террас Пскова
Муниципальная реформа FAQ
на заказ стекло и зеркала
«Истфакт» Линия Сталина
новые лица облсовпрофа
Купе-кроссовер Geely Tugella
Интересные места отдыха в Псковской области
Господин Рейтингомер
Муниципальная реформа три четверти пути
 
 
 
ещё Общество 03.07.2023 09:250 Воскресные авиарейсы Минеральные Воды - Псков - Калининград отменили до 30 июля 03.07.2023 11:420 Лагерь «Зеркальный» возобновил работу в Гдовском районе 03.07.2023 10:450 45-летнюю дочь разыскивает мать в Псковской области, они не виделись почти 20 лет 03.07.2023 10:440 Топ-5 курсов администратора салона красоты 03.07.2023 10:361 В Псковской области арбитражного управляющего дисквалифицировали за волокиту 03.07.2023 10:000 «Взрослые чтения» пройдут в псковском Fjord Plaza 6 июля
 
 
 
Самое популярное 27.06.2023 22:510 Двое псковских летчиков погибли при подавлении попытки военного мятежа - Михаил Ведерников 27.06.2023 23:080 14 псковских военнослужащих погибли в Белгородской области 27.06.2023 22:060 Еще семь псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации 27.06.2023 12:550 Разлив ртути случился в Пскове 29.06.2023 10:440 Псковского поэта Алексея Даца нашли с признаками насильственной смерти
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Псковской области арбитражного управляющего дисквалифицировали за волокиту

03.07.2023 10:36|ПсковКомментариев: 1

Арбитражного управляющего дисквалифицировали в Псковской области на 6 месяцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда региона.

Изображение: пресс-служба Арбитражного суда Псковской области

Управление регионального отделения Росреестра обратилось в суд с заявлением о привлечении к административной ответственности арбитражного управляющего за совершение административного правонарушения – неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Суд установил, что сотрудница допустила следующие нарушения.

  • не представлены по требованию арбитражного суда сведения, касающиеся конкурсного производства, в том числе отчет о своей деятельности (пункт 3 статьи 143 Закона о банкротстве).
  • не представлен реестр требований кредиторов (пункт 11 Общих правил № 299).

Будучи подвергнутой административному наказанию по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ, она не приняла во внимание ранее принятые судебные акты, которыми привлечена к ответственности, и продолжила нарушать требования законодательства о банкротстве, тем самым допустила повторное совершение административного правонарушения.

«Регулярное допущение одних и тех же нарушений либо свидетельствует об отсутствии у арбитражного управляющего должной компетентности, либо указывает на безразличное и противоправно-небрежное отношение к своим прямым обязанностям или обязанностями, вытекающим из смысла Закона о банкротстве, в частности, о недопустимости волокиты по делам о банкротстве», – уточнили в пресс-службе суда.

Там также отметили, что подобное поведение любого арбитражного управляющего не отвечает принципам добросовестности и разумности, влечёт нарушение прав и законных интересов участников дела, поскольку затягивает процедуру банкротства, рассмотрение дела судом.

Суд назначил арбитражному управляющему наказание в виде дисквалификации в пределах минимального срока, установленного санкцией статьи – на шесть месяцев.

Решение в законную силу ещё не вступило.

Теги: #Арбитражный суд Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Уверены ли вы в завтрашнем дне?
В опросе приняло участие 569 человек
03.07.2023, 11:460 Постепенный запуск самой мощной котельной Пскова начался 3 июля 03.07.2023, 11:420 Лагерь «Зеркальный» возобновил работу в Гдовском районе 03.07.2023, 11:310 Студент сломал пальцы руки во время учебной практики в Пскове 03.07.2023, 11:250 Александр Котов: Порядок на дорогах – составная часть личной защищённости граждан
03.07.2023, 11:180 В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в мобилизации из-за ухода «Вагнера» из зоны СВО 03.07.2023, 11:080 «ГорДозор»: Чем опасны ливни? 03.07.2023, 11:060 «СуперЗаруба» состоялась под Псковом. ФОТО 03.07.2023, 11:000 СОБЫТИЕ: фестиваль «Довмонт Псковский»
03.07.2023, 10:450 45-летнюю дочь разыскивает мать в Псковской области, они не виделись почти 20 лет 03.07.2023, 10:370 Обзор купе-кроссовера Geely Tugella. ЛОНГРИД 03.07.2023, 10:361 В Псковской области арбитражного управляющего дисквалифицировали за волокиту 03.07.2023, 10:230 «Семейные ценности»: «Tinder-сюрприз». Опасности онлайн-знакомств
03.07.2023, 10:120 Бесхозное строение сгорело из-за грозового разряда в порховской деревне Кузово 03.07.2023, 10:000 «Взрослые чтения» пройдут в псковском Fjord Plaza 6 июля 03.07.2023, 09:490 Регионам поручили разработать программы развития беспилотных авиасистем 03.07.2023, 09:380 Псковские сотрудники МЧС спасли упавшего в люк котенка
03.07.2023, 09:250 Воскресные авиарейсы Минеральные Воды - Псков - Калининград отменили до 30 июля 03.07.2023, 09:210 Топ вакансий в Псковской области с зарплатой от 100 тысяч рублей представили аналитики 03.07.2023, 09:100 Генпрокуратуру попросили изъять из продажи фальсифицированную воду и молоко 03.07.2023, 08:560 Блогеров предложили наказывать за рекламу товаров из недружественных стран
03.07.2023, 08:452 Декоративный дуб установили на Кургане Дружбы в Себежском районе 03.07.2023, 08:350 Псковская область заняла 50 место в рейтинге регионов по качеству дорог 03.07.2023, 08:200 День ГАИ отмечают в России 3 июля 03.07.2023, 08:090 Характер затяжных дождей определяет сегодня народный календарь
03.07.2023, 07:550 Открытые соревнования по воркауту состоятся в Пскове 22 июля 03.07.2023, 07:380 В ЦБ допустили, что пилотирование цифрового рубля узаконят летом 03.07.2023, 07:200 Дожди с грозами и порывистым ветром прогнозируют на Северо-Западе 03.07.2023, 07:000 Перекресток улиц Звездной и Труда закрывают в Пскове на пять дней
02.07.2023, 22:000 Вакансии следователя и водителя открыты в великолукской полиции 02.07.2023, 21:400 Ортопед назвал оптимальную позу для работы в огороде 02.07.2023, 21:190 Тротуары делают в псковской деревне Ершово 02.07.2023, 20:570 Количество выданных потребительских кредитов в России выросло вдвое
02.07.2023, 20:350 Нетрезвого водителя мопеда остановили в Пыталовском районе 02.07.2023, 20:121 Мэр мексиканского города женился на крокодиле 02.07.2023, 19:494 Фотофакт: Щебень воруют на дороге в Острове 02.07.2023, 19:260 Безопасность встречи на Кургане Дружбы обеспечила полиция. ФОТО
02.07.2023, 19:070 Короля зулусов госпитализировали с подозрением на отравление 02.07.2023, 18:442 Саморез из лежачего полицейского воткнулся в колесо автомобиля под Псковом 02.07.2023, 18:200 Порядка пяти тысяч человек собрались на 64-й встрече на Кургане Дружбы 02.07.2023, 18:000 Человек погиб из-за сильного ливня в Японии
02.07.2023, 17:370 Птенцы растут в гдовском центре помощи аистам. ФОТО 02.07.2023, 17:150 Движение в сторону Петербурга ограничат на участке трассы Р-23 02.07.2023, 16:540 Россиян предупредили об опасности домашней пыли 02.07.2023, 16:320 Справедливороссы выдвинули кандидата на выборы главы Псковского района
02.07.2023, 16:131 Таблет-питание протестировали в псковской инфекционке 02.07.2023, 15:510 Врач предупредила о главном недостатке монодиет 02.07.2023, 15:300 До +22 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 3 июля 02.07.2023, 15:070 Шесть песчано-гравийных дорог отремонтировали в Псковском районе
02.07.2023, 14:452 Продажи чемоданов для ручной клади выросли в России 02.07.2023, 14:240 Бесплатные консультации по лечению бесплодия пройдут в Пскове 02.07.2023, 14:030 Клещи за неделю покусали в Псковской области 77 человек 02.07.2023, 13:411 Агроном дал советы для предотвращения отравления ранним арбузом
02.07.2023, 13:201 Псковская областная больница обновила расписание приёма врачей в поликлинике 02.07.2023, 12:581 Пожилую псковичку подозревают в фиктивной регистрации иностранца 02.07.2023, 12:390 ЧВК «Вагнер» Пригожина по госконтрактам получила 858 миллиардов рублей 02.07.2023, 12:190 «Чуть не попал под колёса машины»: ежа заметили в Великих Луках
02.07.2023, 11:582 Родственникам чиновников предлагают запретить выезд в недружественные страны 02.07.2023, 11:380 Жители Псковской области отдали мошенникам еще более миллиона рублей 02.07.2023, 11:182 Опубликована визуализация проекта реконструкции площади перед аэропортом Пскова 02.07.2023, 10:571 Резвящихся на дороге лисят сняли на видео вблизи псковской деревни
02.07.2023, 10:361 Психолог заявила, что верить в НЛО нормально 02.07.2023, 10:170 Утраченные элементы фасада архиерейского дома восстановят в Пскове 02.07.2023, 09:571 Особый противопожарный режим отменили в Псковской области 02.07.2023, 09:380 День НЛО отмечают во всем мире 2 июля
02.07.2023, 09:202 Еженедельные занятия по профориентации введут в российских школах 02.07.2023, 09:003 Владыка 01.07.2023, 22:370 Ученые нашли фактор риска повреждения почек и глаз у детей 01.07.2023, 22:200 Пункт пропуска «Куничина гора» станет пилотной площадкой для запуска системы электронной очереди
01.07.2023, 22:058 Размер госдолга Псковской области приблизился к 21 млрд рублей 01.07.2023, 21:260 Выставка рисунков разнообразных машин открылась в Пскове 01.07.2023, 20:485 Псковский губернатор и помощник президента осмотрели Троицкий мост 01.07.2023, 20:290 2 человека погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля в Псковской области
01.07.2023, 20:170 Фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский». ФОТОРЕПОРТАЖ 01.07.2023, 19:490 День ветерана боевых действий отмечается 1 июля 01.07.2023, 19:110 Хрустальный меч вручили лучшему бойцу на фестивале «Довмонт Псковский» 01.07.2023, 18:530 ЦУР Псковской области провел обучение по ведению госпабликов сферы здравоохранения
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru