Общество

В Псковской области арбитражного управляющего дисквалифицировали за волокиту

Арбитражного управляющего дисквалифицировали в Псковской области на 6 месяцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда региона.

Изображение: пресс-служба Арбитражного суда Псковской области

Управление регионального отделения Росреестра обратилось в суд с заявлением о привлечении к административной ответственности арбитражного управляющего за совершение административного правонарушения – неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Суд установил, что сотрудница допустила следующие нарушения.

не представлены по требованию арбитражного суда сведения, касающиеся конкурсного производства, в том числе отчет о своей деятельности (пункт 3 статьи 143 Закона о банкротстве).

не представлен реестр требований кредиторов (пункт 11 Общих правил № 299).

Будучи подвергнутой административному наказанию по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ, она не приняла во внимание ранее принятые судебные акты, которыми привлечена к ответственности, и продолжила нарушать требования законодательства о банкротстве, тем самым допустила повторное совершение административного правонарушения.

«Регулярное допущение одних и тех же нарушений либо свидетельствует об отсутствии у арбитражного управляющего должной компетентности, либо указывает на безразличное и противоправно-небрежное отношение к своим прямым обязанностям или обязанностями, вытекающим из смысла Закона о банкротстве, в частности, о недопустимости волокиты по делам о банкротстве», – уточнили в пресс-службе суда.

Там также отметили, что подобное поведение любого арбитражного управляющего не отвечает принципам добросовестности и разумности, влечёт нарушение прав и законных интересов участников дела, поскольку затягивает процедуру банкротства, рассмотрение дела судом.

Суд назначил арбитражному управляющему наказание в виде дисквалификации в пределах минимального срока, установленного санкцией статьи – на шесть месяцев.

Решение в законную силу ещё не вступило.