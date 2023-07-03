Общество

Когда прекратятся ливни в Псковской области, рассказала синоптик

Ливневые дожди прекратятся на территории Псковской области на этой неделе с 3 по 9 июля. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Если говорить о погоде в ближайшие дни, то мы ожидаем прекращения дождей с 6 июля. На территории области установится, преимущественно, сухая погода, небольшие дожди могут быть в отдельных районах. Погода будет сухой до 12-13 июля. Температуры от +18 до _24 °C. В целом, погода должна быть комфортной: не жаркой и не холодной», – рассказала Тала Нещадимова.

Она добавила, что, несмотря на интенсивные дожди в конце июня, за первый месяц лета выпала только половина нормы осадков.

«На территории области выпала примерно половина от нормы. Дожди, конечно, были в отдельные дни интенсивными, но, тем не менее, норма у нас не выполнилась», – добавила синоптик.