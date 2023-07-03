Когда прекратятся ливни в Псковской области, рассказала синоптик

Ливневые дожди прекратятся на территории Псковской области на этой неделе с 3 по 9 июля. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.
Она добавила, что, несмотря на интенсивные дожди в конце июня, за первый месяц лета выпала только половина нормы осадков.
«На территории области выпала примерно половина от нормы. Дожди, конечно, были в отдельные дни интенсивными, но, тем не менее, норма у нас не выполнилась», – добавила синоптик.