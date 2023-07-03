Общество

Вес выдры Бухли в псковском подворье превысил 6 кг

Вес выдры Бухли, которая живет в подворье «Птичий дворик» в Псковском районе, превысил 6 кг. Об этом сообщается в группе подворья в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Сабина Начинкина / «Птичий дворик»

«Бухля наша росла-росла, да и выросла. В длину (вместе с хвостом) она около метра, а вот вес 6-7 кг», - рассказали сотрудники подворья.

Видео: «Птичий дворик» / «ВКонтакте»

Ранее сообщалось, что выдра Бухля выходит на прогулку и готова встретиться с гостями в подворье каждые выходные с 13.00 до 15.00.