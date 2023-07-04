Общество

Производители медицинских масок пытаются сохранить объемы продаж за счет госзакупок

Производители медицинских масок и респираторов, столкнувшись после окончания пандемии с серьезным падением спроса, пытаются сохранить объемы продаж за счет госзакупок. Но тендеры в основном выигрывают компании, назначающие наименьшую цену.

Отраслевая ассоциация предлагает законодателям изменить сложившуюся практику, аргументируя это тем, что по низкой стоимости зачастую реализуется некачественная продукция.

А это, в свою очередь, несет риски для здоровья медперсонала. Однако эксперты сомневаются, что в ближайшей перспективе удастся переломить эту тенденцию, сообщает «Коммерсантъ».

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (СИЗ) просит провести консультации с участниками рынка на предмет сложившейся в этом сегменте практики госзакупок, письмо они адресовали главе комитета Госдумы по охране здоровья Бадме Башанкаеву.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии COVID-19 5 мая.