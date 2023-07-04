В Совфеде одобрили кандидатуру Андрея Мошкова на должность прокурора Псковской области

Комитеты Совета Федерации провели совместное заседание, на котором прошли консультации по представленным президентом РФ кандидатурам на должности прокуроров субъектов Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте Совета Федерации.
Фото: Совет Федерации
В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя СФ Андрей Яцкин, председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, сенаторы РФ, полномочный представитель правительства РФ в Совете Федерации Вадим Живулин.
Кандидатов для назначения на должности прокуроров субъектов РФ представил полномочный представитель президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев. С подробной информацией о кандидатах выступил первый заместитель Генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин.
По итогам совместного заседания были поддержаны кандидатуры Андрея Жугина – для назначения на должность прокурора Ивановской области, Дмитрия Коданёва – для назначения на должность прокурора Рязанской области, Андрея Мошкова – для назначения на должность прокурора Псковской области, Сергея Швецова – для назначения на должность прокурора Новгородской области, Виктора Эппа – для назначения на должность прокурора Республики Дагестан, Александра Яновского – для назначения на должность прокурора Забайкальского края.
Андрей Клишас сообщил, что соответствующие заключения будут направлены председателю Совета Федерации для информирования президента Российской Федерации о результатах проведенных консультаций.
Согласно Конституции РФ президент Российской Федерации назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов Федерации (статьи 83 и 102 Конституции РФ).