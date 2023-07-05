Общество

Вопрос капремонта школ и поднял Владимир Кузь на сессии областного Собрания

Вопрос капремонта школ и детских садов поднял заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь в ходе парламентского часа на сессии областного Собрания 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«В 2022 году отремонтировали 33 школы, почему просадка в 2023-м? Всего 10 школ попали в программу капремонта», - спросил Владимир Кузь.

«Заявки, которые подаются, предполагают двухлетний цикл, - ответил врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков. - Мы подали однолетние объекты». По его словам, на цикл 2024-2026 годов подается «объекты, которые дозаявились».

Владимир Кузь указал, что неоднократно анонсировался ремонт дошкольных образовательных учреждений. Он поинтересовался, когда эти работы начнутся.

«Было анонсировано, что в 2024 году мы ожидаем включения в эту программу учреждений дошкольного уровня, учреждений среднего профессионального образования. Как будут объявлены позиции добора, будем учреждения заявлять», - сказал Андрей Ермаков.

Также Владимир Кузь поинтересовался аттестацией руководителей учебных заведений. «Могут ли простые сотрудники участвовать в этой аккредитации? В каком формате? Какова их дальнейшая судьба?» - спросил он.

По словам Андрея Ермакова, любой сотрудник образовательного учреждения имеет право выйти на аттестацию и продемонстрировать свои компетенции.

«Нам очень важно, чтобы перспективные управленцы среднего звена могли выйти и получить новый отправной импульс с помощью региональной аттестационной комиссии», - добавил председатель комитета.