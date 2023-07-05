Вопрос капремонта школ и поднял Владимир Кузь на сессии областного Собрания

Вопрос капремонта школ и детских садов поднял заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь в ходе парламентского часа на сессии областного Собрания 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания
«В 2022 году отремонтировали 33 школы, почему просадка в 2023-м? Всего 10 школ попали в программу капремонта», - спросил Владимир Кузь.
«Заявки, которые подаются, предполагают двухлетний цикл, - ответил врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков. - Мы подали однолетние объекты». По его словам, на цикл 2024-2026 годов подается «объекты, которые дозаявились».
Владимир Кузь указал, что неоднократно анонсировался ремонт дошкольных образовательных учреждений. Он поинтересовался, когда эти работы начнутся.
Также Владимир Кузь поинтересовался аттестацией руководителей учебных заведений. «Могут ли простые сотрудники участвовать в этой аккредитации? В каком формате? Какова их дальнейшая судьба?» - спросил он.
По словам Андрея Ермакова, любой сотрудник образовательного учреждения имеет право выйти на аттестацию и продемонстрировать свои компетенции.
«Нам очень важно, чтобы перспективные управленцы среднего звена могли выйти и получить новый отправной импульс с помощью региональной аттестационной комиссии», - добавил председатель комитета.