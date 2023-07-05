Общество

Трех мировых судей назначили в Псковской области

Трех мировых судей назначили в Псковской области. Такое решение приняли депутаты Псковской областного Собрания на сессии 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Вячеслава Коренского назначили на должность мирового судьи судебного участка №22 в Острове на неограниченный срок полномочий. Он родился в 1986 году. Имеет высшее юридическое образование. Присвоен 9 квалификационный класс судьи. Стаж работы по юридической профессии составляет более 13 лет и 9 месяцев. С 2004 года работал в правоохранительных органах, с 2015 года был помощником судьи Пыталовского районного суда, а с 2020 года является действующим мировым судьей этого же участка.

Валентину Костромину утвердили на должность мирового судьи судебного участка №26 в Пскове также на неограниченный срок полномочий. Она родилась в 1987 году в Пскове, имеет высшее юридическое образование, стаж работы по юридической специальности – 12 лет и 1 месяц. Присвоен 9 квалификационный класс судьи. С 2010 года трудилась на различных должностях в прокуратуре. С 2018 года - прокурор главного судебного отдела прокуратуры Псковской области, с 2020 года – действующий судья данного участка.

Алексея Сурусова определили на должность мирового судьи судебного участка №27 в Пскове на неограниченный срок полномочий. Родился в 1984 году, имеет стаж по юридической специальности 14 лет и 5 месяцев. Присвоен 9 квалификационный класс судьи. С 2020 года – действующий судья данного участка.

В ходе тайного голосования их кандидатуры поддержали единогласно.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил судей с назначением и пожелал им справедливого правосудия.