Общество

Звание «Заслуженный работник лесного хозяйства» учредили в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили введение звания «Заслуженный работник лесного хозяйства Псковской области». Об этом с сессии регионального парламента 6 июля передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Почётное звание может быть присвоено работникам организаций лесного хозяйства независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. Удостоенным звания гражданам выплатят единовременное государственное пособие в размере 25 тысяч рублей.

Звание будет присваиваться гражданам, проработавшим, как правило, не менее чем 10 лет в указанной сфере деятельности.

В течение календарного года каждое из вышеназванных званий будет присваиваться не более чем 10 гражданам.

Парламентарии приняли законопроект единогласно.