Общество

Эксперты оценили воспроизводство лесов в Порховском и Великолукском районах

Проведена оценка характеристик лесных насаждений при воспроизводстве лесов в Порховском и Великолукском лесничествах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале федерального бюджетного учреждения «Рослесозащита» - «Центре защиты леса Новгородской области».

Фото здесь и далее: филиал ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Новгородской области»

Специалисты филиала завершили натурные обследования лесов на территории Порховского и Великолукского лесничеств. Целью обследований была оценка характеристик лесных насаждений при воспроизводстве лесов.

Всего сотрудники Новгородской лесосеменной станции обследовали 15 участков общей площадью 70 га, из них 4 участка возобновились вследствие природных процессов и 11 участков – вследствие проведенного искусственного лесовосстановления – посадки лесных культур сосны и ели. Работы проведены в рамках государственного мониторинга воспроизводства лесов и в соответствии с утвержденным планом-графиком на 2023 год.

При обследовании молодняков специалисты филиала дали рекомендации по проведению лесоводственных уходов, а их своевременное проведение способствует ускорению роста молодняков, что не маловажно для формирования полноценных высокопродуктивных лесных насаждений, отметили эксперты.

По результатам проведенных полевых работ установлено, что молодняки соответствуют критериям и требованиям Правил лесовосстановления по отнесению к землям, на которых расположены леса.