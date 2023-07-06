Общество

Спрос на рабочих в Псковской области за месяц вырос на 7%

Спрос на рабочих в Псковской области держится на высоком уровне на протяжение всех месяцев 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

В июне местным компаниям потребовались более 900 рабочих самых разных профессий и специализаций. Это на 59% больше, чем в июне 2022 года, а также на 7% больше, чем в мае этого года.

«В этой ситуации работодателю и рабочим есть, чего ждать друг от друга. Со стороны компании это гарантия стабильной занятости и заработка, а со стороны работников — компетенции и навыки, которые нужны для обеспечения современного производственного процесса. Обычно считается, что резюме необходимы только офисным работникам, но сегодня это уже совершенно не так. Хорошо структурированное и информативное резюме без лишней воды увеличивает шансы на то, что вас заметят и сделают правильные выводы. Ведь рекрутеру, который предварительно ознакомился с основными вехами вашего профессионального развития, будет проще сориентировать вас относительно возможностей и перспектив на предприятии», - отметили эксперты сервиса.

Чтобы правильно написать резюме, нужно усвоить несколько правил его оформления:

По объёму это может быть один, максимум два листа, написанных популярным, хорошо читаемым шрифтом среднего размера.

Заголовки для выразительности можно выделить подчёркиванием или жирным.

Сам текст должен быть структурированным и без грамматических ошибок.

Информацию об образовании, опыте работы, функционале и навыках пишут простым языком, по возможности расшифровывая специальные термины, аббревиатуры и сокращения.

«Преимущество такого формата в том, что рекрутеру не придётся долго вчитываться в резюме — для понимания достаточно будет просто пробежать его глазами. На сайтах для поиска работы есть готовые шаблоны — это сильно облегчает процесс создания резюме», - добавили эксперты.