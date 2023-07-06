Общество

Великолучанину выплатили две компенсации за задержку зарплаты

Сотруднику муниципального предприятия города Великие Луки «Водоканал» выплатили две компенсации за задержку зарплаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

В инспекцию труда поступило сообщение о выполнении предостережения госинспектора. Муниципальное предприятие «Водоканал» города Великие Луки приняло меры по обеспечению соблюдения обязательных требований трудового законодательства.

В результате контрольно-надзорного мероприятия работнику выплатили заработную плату за сверхурочную работу, денежную компенсацию за нарушение установленного срока выплаты заработной платы, компенсацию морального вреда.