Общество

Общественная приемка обновленного сквера Пушкина состоялась в Великих Луках

Общественная приемка обновленного сквера Пушкина состоялась в Великих Луках 7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Великие Луки

В приемке приняли участие депутаты Великолукской городской Думы, представители администрации и общественной палаты города.

Как рассказал подрядчик Сергей Липатов, был выполнен большой объем работ по благоустройству сквера. Было уложено современное покрытие из тротуарной плитки, установлена новая детская площадка с безопасным антискользящим покрытием, оформлена воркаут-площадка, установлены фигуры по мотивам сказок А. С. Пушкина, новые парковые диваны, смонтированы новые опоры освещения.

«Появилось множество фотозон, в том числе специальные таблички, на которых написаны отрывки из произведений Пушкина. Также на табличках имеется специальный qr-код. Его можно отсканировать с помощью камеры телефона и получить доступ к полным версиям произведений», - добавил Сергей Липатов. Помимо этого, на территории сквера произведено озеленение - высажены новые растения.

Новое пространство уже пользуется повышенным интересом у великолучан, многие из них приходят в сквер для отдыха. Напомним, что благоустройство сквера Пушкина реализовалось в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

В настоящее время на улице Пушкина в рамках муниципального контракта ведется ремонт тротуаров.