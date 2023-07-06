Общество

Какие опасности подстерегают людей в сомнительных водоемах, рассказал специалист

Для того, чтобы отдых на водоеме не обернулся неприятными последствиями, нужно выбирать для купания проверенные водоемы. Иначе человек рискует заразиться холерой, лептоспирозом, энтеровирусной, грибковой инфекциями или гепатитом А, рассказал профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Дмитрий Березовский.

В группе риска находятся дети, поскольку чаще всего они не следят за безопасностью. Особенно часто вышеперечисленные болезни можно подхватить в водоемах с застойной водой, пишет RuNews24.

«Таким образом, река безопаснее пруда, а морская вода безопаснее пресной благодаря наличию солей, минералов и йода», - сказал Дмитрий Березовский.

В тех случаях, когда после купания в сомнительном водоеме у человека появились симптомы отравления, врач советует не заниматься самолечением и обращаться сразу к специалистам.