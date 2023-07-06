Общество

Александр Котов: Семья – духовная опора человека, фундамент здорового общества, основа процветающего государства

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил жителей Псковской области с Всероссийским днём семьи, любви и верности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Забота, поддержка, любовь, понимание – эти ценности нужны каждому человеку для ощущения благополучия в жизни, и именно эти слова как нельзя лучше подходят для описания счастливой крепкой семьи. От наших предков нам передалось понимание важности семейных связей – в семьи люди вместе переживают радость и горе, удачи и трудности», - отметил он.

«Цифровая реальность во многом поменяла нашу жизнь, - продолжил Александр Котов. - Со стремительным распространением цифровых технологий может показаться, что традиции и привычные устои теряют актуальность, но это не так. Семья, построенная на любви и уважении, была и остаётся духовной опорой человека, фундаментом здорового общества, основой процветающего государства».

Спикер регионального парламента пожелал всем, кто ещё не встретил на жизненном пути близкого человека, обрести семейное счастье, а тем, кто уже построил семью, беречь и укреплять её. «Пусть удача сопутствует всем благим начинаниям, пусть будет мир и любовь!» - добавил Александр Котов.