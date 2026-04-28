Бывший депутат областного Собрания стал почетным гражданином Псковского округа

Бывшему депутату Псковского областного Собрания Владимиру Яникову присвоили звание почетного гражданина Псковского округа, такое решение приняли депутаты окружного Собрания на сессии 28 апреля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Владимир Яников работал учителем в школах Псковского района. В 1988 году под его руководством завершено строительство новой школы в деревне Тямша, директором которой он впоследствии стал.

С 1996 года - начальник управления образования Псковского района. С 2000 года - заместитель главы Псковского района по социальной сфере и работе с населением.

В 2002 году избран в Псковское областное Собрание депутатов, заместитель председателя комитета по законодательству и МСУ Собрания.

11 марта 2007 года избран депутатом Псковского областного Собрания четвёртого созыва. Заместитель председателя комитета по законодательству и экономической политике.

4 декабря 2011 года избран депутатом Псковского областного Собрания пятого созыва по одномандатному избирательному округу №10 (Гдовский район и часть Псковского - Ершовская волость, Завеличенская волость, Логозовская волость, Талабские острова, Писковичская волость, Серёдкинская волость, Тямшанская волость). За кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия», проголосовало 35,16% избирателей, принявших участие в выборах. С начала работы созыва - заместитель председателя комитета по законодательству, экономической политике и местному самоуправлению, в 2012 году возглавил работу комитета.

С 18 сентября 2016 по 30 сентября 2021 года – депутат Псковского областного Собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10. За кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия», проголосовало 41,24% избирателей, принявших участие в выборах. 5 октября 2016 года на первой сессии избран председателем комитета по заканодательству и местному самоуправлению.