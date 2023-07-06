Александр Козловский: Празднование Дня семьи, любви и верности напоминает о необходимости сохранения и развития семейных традиций

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности.
«Уважайте и любите друг друга, стремитесь к тому, чтобы быть опорой своим близким, примером своим детям! Празднование Дня семьи, любви и верности напоминает о необходимости сохранения и развития семейных традиций, которые способствуют счастью и благополучию общества в целом», – рассказал Александр Козловский
Важнейшей задачей «Единой России» на федеральном и региональном уровнях является поддержка семей с детьми.
При поддержке партии удалось добиться:
Кроме того, в России введены новые единовременные выплаты: