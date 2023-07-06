Общество

Александр Козловский: Празднование Дня семьи, любви и верности напоминает о необходимости сохранения и развития семейных традиций

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности.

«Уважайте и любите друг друга, стремитесь к тому, чтобы быть опорой своим близким, примером своим детям! Празднование Дня семьи, любви и верности напоминает о необходимости сохранения и развития семейных традиций, которые способствуют счастью и благополучию общества в целом», – рассказал Александр Козловский

Важнейшей задачей «Единой России» на федеральном и региональном уровнях является поддержка семей с детьми.

При поддержке партии удалось добиться:

Повышения маткапитала и выплат при рождении детей;

введения единого пособия для семей с детьми;

открытия в восьми пилотных регионах центров, где семьи могут получить социальные услуги по принципу «одного окна»;

учреждения звания «Мать-героиня».

Кроме того, в России введены новые единовременные выплаты: