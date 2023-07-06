Общество

Возможность побывать в «Доме белого аиста» появилась у псковичей

Дни открытых дверей возобновятся в «Доме белого аиста» в Гдовском районе. Об этом сообщается в группе центра в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Дом белого аиста» / «ВКонтакте»

Их будут проводить в выходные дни. Будут организовываться экскурсии с рассказами о деятельности центра и об аистах, демонстрироваться питомцы. Вход по предварительной записи, начало мероприятия согласовывается индивидуально.

Тем, кто хочет попасть к аистам, следует оставить заявку на посещение в личном сообщении руководителю центра Марине Сиденко или в сообщениях группы. В заявке необходимо указать откуда посетитель, сколько с ним будет человек, оставить контактный номер для связи. Из поданных заявок будут формироваться группы на посещение по 10-15 человек.

«В другие дни мы можем принимать организованные группы по согласованию и нашим возможностям. Пожалуйста, не приезжайте без согласования. Аистиный центр – это не зоопарк, у нас нет свободных посещений. Мы чрезвычайно загружены и есть большая вероятность, что у нас не будет времени и возможности принять вас, если вы приедете без приглашения», - отметили сотрудники.

Центр находится в деревне Низовицы Гдовского района Псковской области, в 50 км от Гдова, в 100 км от Пскова, по пути в Самолву, в 20 км от побережья Чудского озера.

«Все, кто хотел попасть к аистам, торопитесь. Стремительно приближается грустное время прощания с ними. Лето очень быстро проходит», - добавили в центре.