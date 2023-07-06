Общество

Диетолог назвал овощ, снижающий уровень «плохого» холестерина

Японский диетолог Масахиро Ивасаки рассказал, какой овощ поможет снизить уровень «плохого» холестерина в организме.

По словам специалиста, каждый овощ содержит множество различных типов самых сильных антиоксидантных соединений. Одно из них — капсантин. Он отвечает за цвет красного перца и перца чили, сообщает РИА Новости.

Данный антиоксидант очень сильный. Исследования показывают, что капсантин повышает уровень «хорошего» холестерина в организме и борется с «плохим».

Лучшим выбором считает красный болгарский перец. Отмечается, что в нем также содержится большое количество витамина C. В два раза больше, чем в лимоне. Данный факт тоже помогает овощу в борьбе с высоким уровнем холестерина.