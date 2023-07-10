Общество

«Беседка»: Итоги 7-летней работы единственной в Псковской области клиники ЭКО. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 10 июля. Речь пошла о репродуктивном здоровье псковичей и о том, как стать родителями. В случае бесплодия сегодня активно применяется технология ЭКО. Чтоб ее получить, псковичкам уже не обязательно ехать в Санкт-Петербург или в Москву. Вот уже 7 лет в псковском регионе работает клиника репродуктивного здоровья «Центр ЭКО» - единственное в Псковской области учреждение, в котором проводят экстракорпоральное оплодотворение.

Каких результатов удалось добиться его коллективу за 7 лет? Как обезопасить себя от диагноза «бесплодие»? Что такое ЭКО и как оно может помочь тем, кто мечтает завести ребенка? От чего зависит успех этой процедуры и можно ли ее пройти бесплатно? Об этом и многом другом в рамках эфира рассказала врач-репродуктолог Ирина Дунаева.