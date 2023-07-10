Общество

Новый состав общественной наблюдательной комиссии сформировали в Псковской области

Начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов принял участие в церемонии вручения мандатов новому составу общественной наблюдательной комиссии региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В Псковской области сформирован новый состав общественной наблюдательной комиссии, которая контролирует права граждан, находящихся в местах принудительного содержания. Торжественное вручение мандатов новым членам комиссии состоялось в Общественной палате Псковской области. Вручил мандаты уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов.

Также на мероприятии присутствовали уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев, представители правительства области, правоохранительных органов. Дмитрий Шахов поздравил членов ОНК с избранием в новый, шестой состав комиссии и поблагодарил за желание на общественных началах осуществлять столь непростую, но очень важную деятельность.

Новый состав ОНК поприветствовал начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов. Он подчеркнул, что общественный контроль в учреждениях уголовно-исполнительной системы – это важная составляющая процесса исполнения наказаний, поблагодарил предыдущий состав за совместную работу и выразил надежду на конструктивное взаимодействие с новыми членами.

В завершение торжественной церемонии состоялось первое заседание, на котором единогласным решением председателем избран Николай Червяков, определены его заместитель и секретарь, а также утвержден регламент работы.