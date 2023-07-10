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Общество

Андрей Мошков назначен на должность прокурора Псковской области

10.07.2023 16:51|ПсковКомментариев: 1

Бывшего первого заместителя прокурора Республики Хакасия Андрея Мошкова назначили на должность прокурора Псковской области. Об этом председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил в своем Telegram-канале.

Фото Совета Федерации

«Сегодня президент Российской Федерации В. В. Путин подписал указ о назначении на должность на 5-летний срок <...> Мошкова Андрея Владиславовича – прокурором Псковской области», - написал Андрей Клишас. 

Андрей Мошков родился в 1979 в городе Витебск Республики Беларусь. Образование высшее юридическое, окончил Витебский государственный университет, а также Саратовскую государственную академию права.

Служил в органах прокуратуры Смоленской области с 2002 года, в том числе в должностях помощника прокурора Рославльского района, следователя, старшего следователя Рославльской межрайонной прокуратуры, старшего следователя прокуратуры Промышленного района города Смоленска, заместителя прокурора Ершичского района, прокурора Кардымовского района, прокурора Монастырщинского района.

Указом президента Российской Федерации от 15 июня 2021 года был назначен на должность первого заместителя прокурора Республики Хакасия.

Напомним, прокурора Псковской области Ивана Грибова, вступившего в должность 30 июня 2020 года, назначили прокурором Владимирской области.

Теги: #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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