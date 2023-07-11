Общество

Порядка 120 псковских работодателей обратились за возмещением расходов на охрану труда

Порядка 120 страхователей в Псковской области обратились в региональное отделение Социального фонда России за возмещением расходов на охрану труда. В 2023 году на обеспечение этих целей ОСФР по Псковской области направит более 35,5 миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

До 1 августа ОСФР по Псковской области осуществляет прием документов от работодателей на финансирование мероприятий, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Финансовое обеспечение данных мер осуществляется страхователем за счёт собственных средств с последующим их возмещением из бюджета Социального фонда России. На сегодняшний день в отделение фонда за компенсацией таких расходов обратился 118 работодателей региона.

Программа по финансированию предупредительных мер реализуется в соответствии с законодательно установленными правилами, согласно которым страхователь может направить на мероприятия по охране труда до 20% от сумм страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный год за вычетом расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности и на оплату дополнительного отпуска застрахованного лица в период его лечения. Работодатели, обеспечившие санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста, могут увеличить объём средств на предупредительные меры до 30%.

По результатам прошлого года самыми востребованными мероприятиями по охране труда на предприятиях Псковской области стали:

приобретение для сотрудников средств индивидуальной защиты (СИЗ),

санаторно-курортное лечение работников,

проведение периодических медицинских осмотров.

За проведенные работодателями региона медосмотры отделением фонда было возмещено порядка 11 миллионов рублей, за приобретение средств индивидуальной защиты – почти 14 миллионов, за санаторно-курортное лечение – чуть больше 5 миллионов.

С каждым годом в регионе увеличивается не только количество страхователей, осуществляющих расходы на меры по предупреждению производственного травматизма, но и суммы, направляемые отделением фонда на их возмещение. Например, на финансирование мероприятий по охране труда работодателям региона в 2012 году было перечислено 11 миллионов рублей, в 2023-м запланировано уже 35,6 миллионов.

«Как правило, страхователи откладывают обращение в фонд по возмещению расходов на последний момент, а потом страдают от досадных ошибок. Был случай, когда у предприятия, потратившего несколько миллионов рублей на поддержание здоровья своих работников, на момент подачи заявления оказалась задолженность по взносам в несколько рублей. По закону задолженность независимо от суммы является одной из причин отказа на возврат средств. Времени на погашение задолженности у него не оставалось. В результате предприятие не вернуло свои затраты на профилактические меры за целый год», — рассказала управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова.

В отделении напомнили, что участие в программе финансирования предупредительных мер носит заявительный характер. Подать документы работодатели могут через портал Госуслуг или в офисе отделения Социального фонда России по Псковской области по адресу: Псков, улица Кузнецкая, дом №7. Ознакомиться с полной информацией по предупредительным мерам можно на официальном сайте отделения.