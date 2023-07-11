Общество

Свыше 20 тонн мяса птицы не пустили транзитом через РФ на границе в Псковской области

Транзит по территории России крупной партии мяса птицы запретили на государственной границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

На российско-латвийской границе в пункте пропуска «Убылинка» сотрудники Россельхознадзора проводили ветеринарный контроль 20,5 тонны мяса птицы механической обвалки, которая следовала из Нидерландов транзитом по территории РФ в Республику Узбекистан.

В ходе документарной проверки инспекторы ведомства установили отсутствие разрешения Россельхознадзора на транзит по территории РФ данной мясной продукции, произведенной голландским предприятием и следующей в адрес получателя из Узбекистана.

Перемещение партии мяса птицы по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза.