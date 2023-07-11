Общество

Традиционный автопробег «Память поколений» прошёл в Пушкиногорском районе

Традиционный автопробег «Память поколений» прошёл по местам боевой славы Пушкиногорского района и завершился на воинском мемориале Чертова Гора. Об этом глава района Оксана Филиппова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

На территории мемориала Чертова Гора прошёл митинг и церемониал перезахоронения 55 воинов, павших при освобождении района в годы Великой Отечественной войны. Останки павших были обнаружены поисковыми отрядами под руководством Павла Григорьева, Юрия Трофимова и Михаила Гузнякова в период с 2019 по июнь 2023 года.

«Сегодня со всеми почестями и духовными молитвами были преданы родной земле. Заупокойную панихиду отслужил насельник Свято-Успенского Святогорского монастыря иеромонах Савва. Возложение цветов и венков. Трогательные поэтические строки Тамары Петровой и исполнение песни о Чертовой Горе Александром Булатовым. Минута молчания в память о тысячах погибших», – рассказала Оксана Филиппова.