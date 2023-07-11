Общество

Рост количества случаев сальмонеллезов зафиксировали Псковской области

Рост количества случаев сальмонеллезов (поражение пищеварительной системы человека бактериальной инфекцией рода Salmonella) зафиксировали Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«В первом полугодии 2023 года на территории Псковской области в целом отмечается снижение количества случаев заболевания острыми кишечными инфекциями по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В группе кишечных инфекций отмечается рост количества случаев сальмонеллёзов», - отметили в Роспотребнадзоре.

Острые кишечные инфекции - это обширная группа заболеваний человека. К ней относятся: дизентерия, брюшной тиф, паратифы А и Б, холера, сальмонеллезы, энтеровирусные инфекции и др.

Источник инфекции – больной человек или носитель возбудителей острых кишечных инфекций. Наиболее опасны для окружающих больные легкими, стертыми и бессимптомными формами.

Болеют взрослые и дети, наиболее часто дети – в возрасте от 1 года до 7 лет. На долю детей приходится около 60-65% всех регистрируемых случаев.

Основной механизм передачи – фекально-оральный, реализующийся пищевым, водным и контактно-бытовым путями.

Факторами передачи могут являться пища, вода, предметы обихода, игрушки, в передаче некоторых инфекций имеют значение насекомые (мухи, тараканы). Заражению острыми кишечными инфекциями также способствуют антисанитарные условия жизни, несоблюдение правил личной гигиены, употребление продуктов питания, хранившихся или готовившихся с нарушением санитарных правил.

Восприимчивость к острым кишечным инфекциям высокая. Риск заражения зависит от дозы попавшего в организм возбудителя, его вирулентности, а также от состояния барьерной и ферментативной функции желудочно-кишечного тракта и восприимчивости организма. Наиболее восприимчивыми являются дети раннего возраста, особенно недоношенные и находящиеся на искусственном вскармливании. Иммунитет после перенесенной инфекции нестойкий, продолжительностью от 3 - 4 месяцев до 1 года, в связи с чем высока возможность повторных заболеваний. От момента попадания возбудителя в организм до появления симптомов заболевания может пройти от нескольких часов до 7 дней.

«При возникновении симптомов острой кишечной инфекции (повышение температуры тела, рвота, расстройство стула, боль в животе) необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью! Выполнение этих несложных советов поможет избежать заболевания острой кишечной инфекцией и сохранит ваше здоровье и здоровье ваших близких!» - отметили в Роспотребнадзоре.