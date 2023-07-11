Общество

Пригодные места для купания в Псковской области назвал региональный Роспотребнадзор

Лабораторный контроль качества воды в водоемах Псковской области и в местах купания населения продолжает проводить управление регионального Роспотребнадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

На 11 июля в мониторинговых точках исследованы вода в водоемах и песок на пляжах в городских поселениях, в летних оздоровительных лагерях и в местах массового купания населения Псковской области: 68 пробы воды водоемов на санитарно-химические показатели, из них неудовлетворительных -8 (11,8%), 74 пробы на микробиологические показатели, из них неудовлетворительных 13 проб (17,6%) и 53 проб на паразитологические показатели, неудовлетворительных проб не обнаружено, а также 61 проба песка в зонах купания по микробиологическим показателям, из них 3 (3,9%) не соответствовали требованиям и из 24 проб исследованных по санитарно- химическим показателям, 1 (4,2%) проба положительная.

Качество воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям:

в реке Ловать в районе городского пляжа Великих Лук,

в озерах Кислое и Сорито Великолукский район,

в озере Озерки Локнянского района,

в реке Лусня поселок Кунья, Куньинский район

в озерах Асцо и Сапожок Новосокольнического района.

Указанные зоны рекреации не пригодны для отдыха. Результаты лабораторных исследований управление направило в органы местного самоуправления указанных территорий для принятия мер по запрету эксплуатации зон рекреации.

В детских оздоровительных лагерях «Космос» (Великолукский район, д. Урицкое, озеро Урицкое) и «Юный Железнодорожник» (Невельский район, д. Опухлики, озеро Малый Иван): качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям. Указанные зоны рекреации не пригодны для отдыха. Результаты лабораторных исследований управление направило в Центр детского отдыха и оздоровления для принятия мер по запрету эксплуатации зон рекреации.

Пригодны для рекреационного водопользования водоёмы, у которых качество песка соответствует требованиям СанПиН: