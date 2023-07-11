Общество

Слизнев пруд в Гдове приводят в порядок

Слизнев пруд в Гдове приводят в порядок благодаря нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Фото здесь и далее: Telegram-канал правительства Псковской области

Слизнев пруд, который находится на улице Печатникова, в прошлом году стал победителем голосования по приведению в порядок общественных территорий в рамках нацпроекта «ФКГС».

Работы начались ещё весной. На территории благоустройства выравнивали поверхность, укладывали тротуары, вели электромонтажные работы, установили видеокамеры с высоким разрешением съёмки.

По желанию рыбаков-любителей было решено сохранить мостик для рыбалки. После очистки пруда будет установлен ещё один небольшой мостик на противоположном берегу. Теперь подрядчик приступает к удалению тростника и расчистке дна пруда от ила и мусора. Работы будут завершены в конце июля.

В этом году в рамках голосования за проекты благоустройства жители проголосовали за парк Ветеранов на улице Кингисеппской, который ждёт своего преображения уже в следующем году.