Общество

Скафандр Юлии Пересильд выставили на продажу

Аварийно-спасательный скафандр «Сокол КВ-2», в котором актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд летала на Международную космическую станцию, выставлен на продажу. Об этом сообщается на странице Единого портала продукции и комплектующих ракетно-космической промышленности «Главкосмоса».

«Оригинальный скафандр изготовлен для члена основного состава экипажа миссии "Союз МС-19" – актрисы Юлии Пересильд. Скафандр использовался во время полета к МКС и съемок художественного фильма “Вызов” в космосе. Скафандр использовался в космосе и сейчас находится в идеальном состоянии. Может быть использован в качестве музейного экспоната или в частной коллекции, реквизита для съемок фильмов или рекламы, в других целях», – говорится в сообщении.

В комплект скафандра «Сокол КВ-2» входят: аварийно-спасательный скафандр; перчатки; мягкий кожаный шлем; костюм, включающий утепленные носки и бахилы; стартовая обувь (кожаные сапоги серого цвета); сумка для скафандра (полетная); комплект трикотажного белья (фуфайка и кальсоны).

Масса скафандра: ~10,5 кг (вес комплекта с учетом шлема, гарнитуры, перчаток и стартовых сапог). Год выпуска — 2021-й.

Напомним, Юлия Пересильд получила главную роль в фильме «Вызов». Она сыграла торакального хирурга Женю. Девушка отправилась на орбиту, чтобы провести операцию в невесомости и попытаться спасти жизнь космонавту. Режиссер — Клим Шипенко. Постановщик и актриса провели на МКС 12 дней.