Общество

Почти 8 млн рублей готовы потратить на флаги и гербы РФ для псковских школ

83 комплекта государственных символов Российской Федерации заказали в Псковской области, на исполнение контракта готовы потратить 7 млн 726 тысяч 377 рублей 87 копеек.

В один комплект входят:

Флаг России (для флагштока),

Флагшток уличный (9 м),

Настольный флагшток с одним флагом (10 штук),

Протокольный флаг Российской Федерации,

Герб Российской Федерации (не менее 70х50 см),

Герб Российской Федерации (не менее 35х43 см).

Заказчик - комитет по образованию Псковской области.

Источник финансирования контракта – средства областного бюджета на 2023 год, предусмотренные на реализацию мероприятия «Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации».

Поставщика определят 14 июля.

Напомним, 1 сентября 2022 года в школах России проходит церемония поднятия флага и исполнения гимна.