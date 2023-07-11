Почти 8 млн рублей готовы потратить на флаги и гербы РФ для псковских школ

83 комплекта государственных символов Российской Федерации заказали в Псковской области, на исполнение контракта готовы потратить 7 млн 726 тысяч 377 рублей 87 копеек.
В один комплект входят:
Заказчик - комитет по образованию Псковской области.
Источник финансирования контракта – средства областного бюджета на 2023 год, предусмотренные на реализацию мероприятия «Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации».
Поставщика определят 14 июля.
Напомним, 1 сентября 2022 года в школах России проходит церемония поднятия флага и исполнения гимна.