Общество

Идрица, Пушкиногорский и Пустошкинский районы празднуют 79-ю годовщину освобождения

Жители Пушкиногорского и Пустошкинского районов в среду, 12 июля, отмечают 79-ю годовщину освобождения муниципалитетов от немецко-фашистских захватчиков в ходе Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Пушкиногорский район освобожден в ходе Режицко-Двинской наступательной операции. Здесь, защищая Отечество, погибли более 10 тысяч советских воинов. На фронтах Великой Отечественной войны пали свыше трех тысяч пушкиногорцев, более 600 человек были угнаны на каторжные работы», - напомнили в региональном правительстве.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников от имени правительства региона направил поздравительный адрес. В тексте глава региона отметил необходимость сохранения связи времен и поколений, памяти о тех страшных событиях. «К сожалению, с каждым годом становится все меньше тех, кто был свидетелем великих событий. В этом году в Пушкиногорском районе ушел из жизни последний участник Великой Отечественной войны, Иван Васильевич Гаврилов. Вечная и светлая ему память!» — подчеркнул глава региона.

В памятный день на центральном воинском захоронении в Пушкинских Горах состоялось торжественно-памятное мероприятие с участием представителей правительства региона, областного Собрания депутатов, муниципальной власти, общественников, жителей муниципалитета, молодежи. Память защитников Пушкиногорья все собравшиеся почтили минутой молчания, после чего возложили к Огню памяти гирлянды воинской славы и цветы.

Накануне памятной даты у воинского мемориала «Чертова Гора» в Пушкиногорском районе были перезахоронены останки 55 безымянных защитников Отечества. Они были подняты в ходе поисковых работ на территории муниципалитета.

В поздравительном адресе жителям Пустошкинского района Михаил Ведерников выразил уверенность в том, что память о героизме освободителей муниципалитета будет сохранена. Бои здесь были ожесточенные — погибли более 16 тысяч советских воинов.

Памятное мероприятие состоялось у братского захоронения в Пустошке. Собравшиеся — представители областных и муниципальных властей, жители района — почтили память павших бойцов минутой молчания и возложили цветы и гирлянды воинской славы к обелискам.

В правительстве напомнили, что 12 июля отмечает 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков празднует и поселок Идрица — Родина знаменитого Знамени Победы. Памятные мероприятия здесь прошли на братском захоронении солдат, офицеров и партизан, погибших за освобождение Идрицы, а также на площади Знамени победы.

Фотографии предоставлены газетами «Призыв», «Вперед», «Пушкинский край».